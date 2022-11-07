Hatalı park edilen aracı yolcuların elleriyle kaldırarak kenara çektikleri anlar kamerada

Olay, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir otomobil hatalı park yaptı. Yanlış yere park edilen otomobil yüzünden İETT otobüsü geçişte zorlanınca otobüs içerisinde bulunan yolcular elleri ile otomobili kaldırıp kenara çekti. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Elleriyle otomobili kenara çektiler

Hatalı park yüzünden yol üzerinde geçişte zorlanan İETT şoförüne yolcular yardım etti. Yolcular hatalı park edilen otomobili elleriyle kaldırarak kenara çektiler. O anları başka bir vatandaş cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

Batuhan Toprak



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