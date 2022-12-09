Hatalı park nedeniyle İETT otobüs şoförü ilerleyemeyince trafik yoğunluğu oluştu

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Necip Fazıl Caddesi ve Ayşıl Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sokak ile cadde kesişimine hatalı şekilde park edilince İETT otobüsü dönüş yapamadı. Yolcuların tepkisi üzerine dönüş yapmaya çalışan şoför park halindeki aracı kaldırım ile otobüs arasına sıkıştırdı. Yaşanan kaza nedeni ile cadde de uzun araç kuyruğu oluşurken evlerine gitmeye çalışan onlarca vatandaş sıkışan otomobili kurtarmak için seferber oldu. Yaşananlar cep telefonu kameraları ile anbean görüntülendi.
Batuhan Toprak
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