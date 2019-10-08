Hatalı sollama kaza getirdi: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında Boyabat'tan Durağan istikametine seyir halinde bulunan Sümeyye Bozkurt idaresindeki 57 AAH 896 plakalı otomobil, Yukarıakçabük köyü mevkisinde kamyonu sollama esnasında karşı şeritten gelmekte olan Mehmet Bozkurt idaresindeki 57 T 3085 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada yaralanan Ebru Çakır (25), ticari taksi sürücüsü Mehmet Bozkurt (46), yolcular Kazım Atılganoğlu (64), Hüseyin Giyici (46) ve Kemal Şen (76), 112 acil servis ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılırken Mustafa Topçu ise Durağan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Sezer

