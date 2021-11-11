İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatalı sollama yapan kuryenin otomobille çarpışması kamerada

Hatalı sollama yapan kuryenin otomobille çarpışması kamerada
Hatalı sollama yapan kuryenin otomobille çarpışması kamerada

Sarıyer’de teslimatını yetiştirmek için hızla giderek hatalı sollama yapan kurye ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kurye yola savrulurken yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hatalı sollama yapan kuryenin otomobille çarpışması kamerada - Tıkla İzle

Olay Sarıyer Maden Mahallesi'nde 9 Kasım Salı günü meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirkette moto kuryelik yapan şahıs, teslimatını yetiştirmek için trafikte hızla ilerleyerek hatalı sollama yaptı. Bir marketin otoparkından yola doğru çıkan otomobil ile motokurye kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kuryenin durumu iyi olduğu öğrenilirken o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde moto kuryenin hatalı sollama yaparak hızla ilerlediği görülüyor. Bu sırada yola çımaya çalışan otomobil ile motosikletlinin kafa kafaya çarptığı görülüyor.

Hasan Zahid Ezim

İLGİLİ HABER
Yük treni ile kamyonet çarpıştı, kamyonet ikiye bölündü Yük treni ile kamyonet çarpıştı, kamyonet ikiye bölündü
İLGİLİ HABER
Otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı Otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.