Hatalı sollama yapan kuryenin otomobille çarpışması kamerada

Olay Sarıyer Maden Mahallesi'nde 9 Kasım Salı günü meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirkette moto kuryelik yapan şahıs, teslimatını yetiştirmek için trafikte hızla ilerleyerek hatalı sollama yaptı. Bir marketin otoparkından yola doğru çıkan otomobil ile motokurye kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kuryenin durumu iyi olduğu öğrenilirken o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde moto kuryenin hatalı sollama yaparak hızla ilerlediği görülüyor. Bu sırada yola çımaya çalışan otomobil ile motosikletlinin kafa kafaya çarptığı görülüyor.

Hasan Zahid Ezim

İLGİLİ HABER Yük treni ile kamyonet çarpıştı, kamyonet ikiye bölündü