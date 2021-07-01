İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatalı sollama yapan minibüs, alev topuna döndü: 1 ölü

Hatalı sollama yapan minibüs, alev topuna döndü: 1 ölü
Hatalı sollama yapan minibüs, alev topuna döndü: 1 ölü

Rusya'da hatalı sollama yapan bir minibüs, karşı yönden gelen kamyon ile kafa kafaya çarpışmasının ardından alev topuna döndü. Kazada hatalı sollama yapan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatalı sollama yapan minibüs, alev topuna döndü: 1 ölü - Tıkla İzle

Rusya'nın Novosibirsk Bölgesi'ne bağlı Barabinsky kenti yakınlarındaki P-254 otoyolunda seyir halinde olan minibüs, hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs alev topuna döndü. Minibüs çarptığı kamyon yoldan çıkarken, arkasında gelen kamyonette kamyona çarptı. Minibüs solladığı tır ise son anda durarak kazaya karışmaktan kurtuldu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada minibüsün tamamen yandığını ve 25 yaşındaki minibüs şoförünün olay yerinde yanarak can verdiğini aktardı. Kamyon şoförünün ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıklayan Bakanlık, kamyona çarpan kamyonet sürücüsünün kazadan yara almadan kurtulduğunu aktardı.

Erhan Altıparmak
 

İLGİLİ HABER
TEMde zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü TEM’de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.