İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatalı sollama yapıp bağlantı yoluna girdi, motosiklete böyle çarptı

Hatalı sollama yapıp bağlantı yoluna girdi, motosiklete böyle çarptı
Hatalı sollama yapıp bağlantı yoluna girdi, motosiklete böyle çarptı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde hatalı sollama yaparak dönüş yapmak isteyen kamyonet motosiklete çarptı. O anlar ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Hatalı sollama yapıp bağlantı yoluna girdi, motosiklete böyle çarptı - Tıkla İzle

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D130 Karayolu İzmit sahil yolu yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü, öğrenilemeyen bir kamyonet sollama yaptıktan sonra İzmit sahil yoluna dönmeye çalışırken, aynı istikamette seyir halinde olan motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü, yere düştü. İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün kazayı küçük sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza anı aynı istikamette seyir hainde olan farklı bir aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun sol şeridinde seyir halinde olan kamyonetin, bir otomobili sollayarak bir anda yan yola girmeye çalıştığı görülüyor. Kamyonet aynı istikamette seyir halinde olan motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü yere düşüyor.

Murat Kanber
 

İLGİLİ HABER
Hatalı sollama yapan sürücüler yürekleri ağızlara getirdi Hatalı sollama yapan sürücüler yürekleri ağızlara getirdi
İLGİLİ HABER
Hatalı sollama yapan şimdi yandı Hatalı sollama yapan şimdi yandı
İLGİLİ HABER
Hatalı sollama yapan minibüs, alev topuna döndü: 1 ölü Hatalı sollama yapan minibüs, alev topuna döndü: 1 ölü
İLGİLİ HABER
Hatalı sollama kaza getirdi, 2si ağır 3 kişi yaralandı Hatalı sollama kaza getirdi, 2’si ağır 3 kişi yaralandı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.