Hatalı U dönüşü zincirleme kazaya neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi Zümrüt bulvarı üzerinde dün saat 14.25 sularında zincirleme trafik kazası oldu. Kaza, bir otomobilin U dönüşü yaparak karşı şeride geçmeye çalıştığı esnada duran 2 araca, arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucunda meydana geldi. Toplamda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluşurken, caddedeki trafik akışı geçici olarak yavaşladı.

Kazanın ardından hatalı U dönüşü yapan aracın olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Emir Erten - Ali Furkan Çetiner

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