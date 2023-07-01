İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatalı U dönüşü zincirleme kazaya neden oldu

Hatalı U dönüşü zincirleme kazaya neden oldu
Hatalı U dönüşü zincirleme kazaya neden oldu

Eskişehir’de bir aracın hatalı U dönüşü yapması sonucunda 4 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatalı U dönüşü zincirleme kazaya neden oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi Zümrüt bulvarı üzerinde dün saat 14.25 sularında zincirleme trafik kazası oldu. Kaza, bir otomobilin U dönüşü yaparak karşı şeride geçmeye çalıştığı esnada duran 2 araca, arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucunda meydana geldi. Toplamda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluşurken, caddedeki trafik akışı geçici olarak yavaşladı.

Kazanın ardından hatalı U dönüşü yapan aracın olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Emir Erten - Ali Furkan Çetiner

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.