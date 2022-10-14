Hatasının bedelini canıyla ödüyordu

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz K.'nın kullandığı 07 YRH 11 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Özlem Çiçek Petek'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Petek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaya geçidinin kazanın meydana geldiği yere 30-40 metre uzaklıkta olması ise dikkat çekti.

Arif Kaplan

İLGİLİ HABER TEM otoyolunda kaza: 2 yaralı

İLGİLİ HABER Ataşehir’de genç doktorun hayatını kaybettiği kaza kamerada

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.