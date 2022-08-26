Hatay, 11. Dünya Aba Güreşi'ne hazır

11. Dünya Aba Güreşi Oyunları, 4 Eylül'de Hatay Mersah'ında gerçekleşecek. Dünyada benzeri olmayan Aba Güreşi yarışma alanı olan Mersah, 37 ülkeden sporculara ev sahipliği yapacak. Türkiye'ye 60, 70, 80, 90 kilo ve baş güreşlerde 6 sporcu temsil edecek. Afrika ülkelerinden Benin ve Togo, yolculuk süresinin uzun olması nedeniyle organizasyona katılamayacak.

Öztek: "Yaptığımız organizasyonlar birer olimpik adımdır"

Dünya Aba Güreşi Federasyonu Kurucu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, katılımın çok iyi olduğunu ifade ederek "Dünyada 60 kadar federasyon kurduk. Bu 60 devlette İngilizce ve Türkçe kitaplarımızla, eğitimlerimizle sporcu, antrenör ve hakem yetiştirdik. Birçok ülkede artık yurdumuzda olduğu gibi şampiyonalar düzenlenmektedir. Aba Güreşlerine Judo, Kuraş, Kuşak Güreşi, serbest ve greko-romen güreşi gibi sporları yapan sporcularımızın katılımını sağladık. Geçen ay yaptığımız Türkiye Şampiyonası Baş Güreşte, Dünya Greko-Romen şampiyonu Gaziantepli Barış Güngör, 90 kg. da Kocaeli'nden Judocu Şahin Tursak şampiyon olmuştur. Bu şampiyona ile Hatay ilimizi ve güzel Türkiye'mizi tarih, kültür, gelenek, görenek ve birçok zenginlikleri ile tüm dünyaya tanıtmaktayız. Bugün Aba güreşine verdiğimiz emekler, disiplinli bir şekilde dünyaya yaymamız, Mersah'ımızın özel yapısı, hakemlerimizin adaletli davranışları, sporcularımızın disiplin ve asaleti ve yaptığımız organizasyonlar hep olimpik adımlardır.

Aba Güreşi neden Olimpik bir spor olmasın? Basınımızın ve yayın organlarımızın desteği çok büyüktür. Devletimizin desteğine ihtiyaç vardır. Kadrolarımız mükemmeldir. Şahsen ben Milli bir sporcu ve Olimpian olarak, ülkemizde ve Dünyada Judo, Karate, Kuraş, Aikido, Vuşu-Kungfu gibi spor dallarında 15 yıl federasyon başkanlığı yaptım. Onlarca kitap yazdım ve binlerce antrenör, hakem ve sporcu yetiştirdim. Sporlarımızı bir bilim adamı olarak bilimsellikle yücelttim. Bugün de tüm ağırlığımı Aba Güreşine verdim. Aba güreşimiz de yüceliyor. Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş, Asbaşkanlar Mustafa Karagöl, Muzaffer Ilıcak, Hakem ve Teknik kurul sorumluları Ayhan Taşkın, Aydın Öztek, Teknik Kurul başkanı Ahmet Kardaşlar, Hakem Kurulu başkanı Hikmet Sabuncu, sporcu, milli sporcu, olimpik sporcu ve yüksek seviyeli spor adamlarıdır. Bu organizasyon ve şampiyona Türk devletleri teşkilatı ve özerk cumhuriyetlerin teşkilatının sportif uzantısıdır. Birçok komşu devletin de gözlemci gibi katkıları vardır. Tüm sporcularımıza sağlıklı, başarılı yarışmalar diler, sevgiler, saygılar sunarım" açıklamasını yaptı.