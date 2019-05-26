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Hatay Adana Demirspor Canlı İzle Bein Sports| Hatay Demirspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Hatay Adana Demirspor Canlı İzle Bein Sports| Hatay Demirspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç
Hatay Adana Demirspor Canlı İzle Bein Sports| Hatay Demirspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Hatay Adana Demirspor Canlı İzle Bein Sports... Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı finali ikinci maçında Hatayspor kendi sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. İşte bu zorlu maça dair detaylar...

Hatay Adana Demirspor Canlı İzle Bein Sports...  1. Lig yarı final ilk maçında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Hatayspor, ikinci maçta 26 Mayıs Pazar günü rakibini evinde ağırlayacak. Bugün saat 16.00'da, Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç beIN SPORTS MAX'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak.

Ümit Özat: “En büyük arzumuz finalde olabilmek”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “Golsüz beraberliğin kötü bir sonuç olmadığını düşünüyorum. Rövanşa çıkabileceğimiz en iyi kadroyla çıkacağız. Tüm amacımız İstanbul'da olabilmek. En büyük arzumuz Süper Lig'e yükselebilmek” dedi. 

Hatay Adana Demirspor nasıl canlı izlenir?



Hatay Adana Demirspor  maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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