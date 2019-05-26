Hatay Adana Demirspor Canlı İzle Bein Sports| Hatay Demirspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Hatay Adana Demirspor Canlı İzle Bein Sports... 1. Lig yarı final ilk maçında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Hatayspor, ikinci maçta 26 Mayıs Pazar günü rakibini evinde ağırlayacak. Bugün saat 16.00'da, Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç beIN SPORTS MAX'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak.

Ümit Özat: “En büyük arzumuz finalde olabilmek”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “Golsüz beraberliğin kötü bir sonuç olmadığını düşünüyorum. Rövanşa çıkabileceğimiz en iyi kadroyla çıkacağız. Tüm amacımız İstanbul'da olabilmek. En büyük arzumuz Süper Lig'e yükselebilmek” dedi.

Hatay Adana Demirspor nasıl canlı izlenir?





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