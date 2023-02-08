Hatay Antakya'da bir kadın sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız sürdü. Merkez Antakya ilçesi çöken bir binada çalışma yapan ekip enkazdan ses duydu. Çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, enkazda biri kadın iki kişiye ulaştı. Enkazdan kadın sağ çıkarılırken, diğer kişinin hayatını kaybettiği belirlenerek, cansız bedeni bulunduğu bölgeden alındı.

Sağ kurtarılan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Ahmet Arslan



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