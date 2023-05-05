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Hatay Defne Devlet Hastanesi inşaatında sona gelindi

Hatay Defne Devlet Hastanesi inşaatında sona gelindi
Hatay Defne Devlet Hastanesi inşaatında sona gelindi

Hatay’da kısa süre sonra tamamlanması hedeflenen Defne Devlet Hastanesi'nin çatı kapama çalışmalarına gelindi.

Hatay Defne Devlet Hastanesi inşaatında sona gelindi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'da hem depremin yaraları sarılıyor hem de yeni projeler hızla yükseliyor. Depremin ardından Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi'nde yapımına başlanan Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar hızla sürüyor. 80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanıma sahip olacak hastanede inşaatında 700 işçi çalışıyor. Zemin çalışmalarının ardından mantolama işlemine geçen işçiler, kısa sürede çatı alanına kadar geldi. Hastanenin acil servis kısmının çatısını tamamlamak üzere olan işçiler, hastaneyi kısa sürede tamamlamak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Sarıoğlu - Ahmet Arslan

 

 

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