Hatay Eskişehir'i 4 golle geçti

Mücadele ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Selim Ilgaz'ın ortasında Caner Hüseyin Bağ altı pas içinde topu filelere yolladı. 1-0

16. dakikada Mesut Çaytemel'in ortasında ceza alanı içinde Selim Ilgaz topu Mirkan'ın aktardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

73. dakikada Mesut Çaytemel'in ortasında ceza sahası içinde Hamza Gür'ün kafa vuruşu ağlara gitti. 3-0

84. dakikada ceza sahası içinde Hamza Gür yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

85. dakikada penaltı için topun başına geçen Mesut Çaytemel'in vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Hamza Gür ağlara gönderdi. 4-0

KÜNYE

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, İlker Takpak, Kamil Çetin

Hatayspor: Akın, Selim (Korkishko dk. 70), Kubilay, Gökhan, Mesut, Mirkan (Hamza Gür dk. 63), Sadi, Diallo (Bakary Nimaga dk. 86 ?), Yusuf, Murat, Caner

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Dingil

Teknik Direktör: İlhan Palut

Eskişehirspor: Melih Ağa, Sezgin, Kamal Issah (Alperen Kocabaş dk. 67), Erdal Akdarı, Furgan Polat, Sekidika, Hakan Aslantaş (Fevzi Yıldırım dk. 76 ?), Mehmet Özcan, Halil Öner (Sissoko dk. 46), Ferhat Kiraz

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Tolga Dabanlı, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Caner Hüseyin Bağ (dk. 2), Mirkan Aydın (dk. 16), Hamza Gür (dk. 73 ve 85) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Sadi Karaduman, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel (Hatayspor), Hakan Aslantaş (Eskişehirspor)

(Mehmet Bayrak - Gökhan Aklan/İHA)