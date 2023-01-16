Hatay Gastronomi Evi tanıtım yemeği yapıldı

UNESCO Hatay Gastronomi Evi, Hatay'ın UNESCO gastronomi ağına dahil edilmesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından ilin tarih ve kültür zenginliği ile harmanlanmış lezzetlerini tanıtmak amacıyla Muutto Anatolian Tapas Restaurant Galataport şubesinde Anadolu mutfağını dünyaya yeni bir dille anlatan ödüllü şef Umut Karakuş yorumuyla 1 ara sıcak, 6 meze, 1 ana yemek ve 1 tatlıdan oluşan Hatay yemekleri menüsü davetlilerin beğenisine sunuldu. Gerçekleşen etkinliğe Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş da katıldı. Başkan Savaş, şehrin; içeriği yüzyıllara dayanan gastronomisinin sadece yemeklerini değil, tüm ilçelere yayılmış, Türkiye'yi doyuran ürünlerini tanıtmak için çalıştıklarını vurguladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, “Sevgili Umut, Hatay yemeklerini belli ki çok özümsemiş. Biz 2 gündür Hatay yemeklerine çalışıyoruz. Önce otelimizde Hatay yemeklerini kendi arkadaşlarımızla ve oranın şefiyle birlikte yaptılar ve çok güzel bir gece geçirdik. Hatay'ın sanatçısı, Hatay'ın şarkıları, türküleri ve bu sabah kahvaltısı, bugün de burada Umut'un elleriyle hazırladığı yemeklerini yiyoruz. Bizim kendi yemeklerimize Umut kardeşimiz, kendi birikimini katmış ve kendince yorumlamış. Ama bu yorumları, ben Hataylı olarak ve yemeği iyi yapabilen, iyi yiyebilen, damak zevki yüksek olan biriyim. Ben Umut'a bu yolda başarılar diyorum ve Hatay'a ne kadar yaklaşırsa, Hatay mutfağını tanıtır. Kendisi de bu yolda daha fazla zirveye doğru tırmanır. Ben çok başarılı buldum gerçekten. Kendisinin mekanında olduğu için söylemiyorum. Yemeklerin tadını ve kıymetini iyi bildiğim için müthiş yapmış. Muhtemelen de buraya gelen insanların hepsi mutfak kültürünü iyi bilen ve yazan insanlar. Onlar da büyük ihtimalle benimle aynı fikirdedir. Hatay müthiş zengin bir kültüre sahip ve o kültürün yansıması 600'ün üstünde yemek, tatlı, meze çeşitti var mutfağın içinde. Orta Doğu kültürü var, her şeyi var ama maalesef bugüne kadar Hatay kıyıda köşede kalmış. Üstündeki tozu üfleyip de o içerideki cevheri çıkarmak için pek uğraşılmamış. Ben 3 dönemdir belediye başkanı olarak, Hatay'ın tanıtımı için elimden geleni eforu sarf ediyorum ve şu anda Türkiye'de 14 yıl öncesine kadar Hatay çok daha fazla tanınıyor. Çok daha fazla benimseniyor. Bunun için de biz gerçekten çok mutluyuz. Çünkü Hatay ne kadar tanınırsa o derin kültürün, birlik beraberlik kültürünün tüm Türkiye'ye yansıması da o kadar fazla olacaktır. Olay yemek, sadece yemek demek değildir. Yemek bir geçmiştir, bir kültürdür. Onun Türkiye ile paylaşılması demek, gerçekten de hem Hatay'ın anlaşılması demek, hem Türkiye'deki birlik ve kardeşlik iklimine katkı sağlamak demek” ifadelerini kullandı.

Şef Umut Karakuş: “Anadolu'nun ne kadar zengin olduğunu keşfettim”

Anadolu'nun zengin bir kültüre sahip olduğunu vurgulayan Şef Umut Karakuş ise şu cümlelere yer verdi:

”Ben yemeğin çok genetik hafızada çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda biz binlerce yıldır o kültürle oralarda doğmuş ve büyümüş insanız. Bence bu genetik hafıza önemli bir şey ve bunun atadan, dededen gelen yemek yapmanın böyle olduğuna inanıyorum. Aynı kültüre sahip olunca, kültürünü bilmediğiniz bir yemeğin ancak iyi bir kopyasını yaparsınız. Fakat kültürünü biliyorsanız, onu istediğiniz yere vardırabileceğinize inanan bir şefim. Bu yüzden de oralı olmak çok önemli değil de bizde buralıyız. Yani bana, 'hep bütün güneyi gezdin, ne keşfettin' denildiğinde ben, Anadolu'nun ne kadar zengin olduğunu keşfettim. New York'ta çalışırken de bunu gördüm, Londra'da çalışırken de bunu gördüm. Biz ne kadar da zengin bir kültürü sahibiz. Hep öyle düşünüyorum.”

Hatay esnafından tedarik edilip getirilen malzemelerle pişirilen menüde; Oruk, Aşur, Firik Pilavı, Tepsi Kebabı, Humus, Cevizli Biber, Zahter Salatası, Antakya Kısırı, Babagannuş, Ali Nazikve Künefe yer alıyor. Hatay lezzetlerini Şef Umut Karakuş yorumuyla deneyimlemek isteyenler için etkinlik 16-22 Ocak tarihleri arasında sürecek.

Enes Gümüş



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