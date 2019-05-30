Hatay Gazişehir Canlı İzle Bein Sports| Hatayspor Gaziantep Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Hatay Gazişehir Canlı İzle Bein Sports... Spor Toto 1. Lig Play-off finalinde perşembe günü oynanacak olan Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan Spor Toto 1. Lig Play-off final maçının hakemi belli oldu. Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.45'te Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. İşte bu müsabakaya dair bilgiler...

LİG'DE OYNANAN MAÇLARI GAZİŞEHİR GAZİANTEP KAZANDI

İki takım arasında normal sezonda oynanan maçları Gazişehir Gaziantep, deplasmanda 1-0, evinde de 2-0'lık skorlarla kazandı.

Hatayspor, play-off finali için yola çıktı

Spor Toto 1. Lig Play-off final maçında Gazişehir Gaziantep ile İstanbul'da karşılaşacak olan Hatayspor'da Teknik Direktör İlhan Palut, Hatay'a şampiyonluğu getirmek istediklerini söyledi.

İlhan Palut, finalin oynanacağı İstanbul'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Adana Demirspor maçlarında istek ve inançlarını gösterdiklerini, kendi futbol felsefelerini ortaya koyarak şehre şampiyonluk getirmek istediklerini ifade etti.

Normal sezonda da şampiyonluğu çok istediklerini ancak play-off finali ile Hatay'a şampiyonluk getireceklerini belirten Palut, "Artık bir sezon finali. Süper Lig'i çok istiyorduk normal sezonda. Adana Demirspor maçlarında da bu istek ve inancımızı gösterdik. Şehirdeki sinerjiyi, isteği, enerjiyi siz de görüyorsunuz zaten, yaşıyorsunuz. Biz de bunun karşılığını verebilme adına son finalde gücümüzü koyacağız, mücadelemizi vereceğiz kendi futbol felsefemizi ortaya koyup inşallah bu şehre şampiyonluğu getirmeye çalışacağız” dedi.

Palut, yarın İstanbul'da son antrenmanlarını yapacaklarını daha sonra da maç saatini bekleyeceklerini söyledi.

İlhan Palut, Adana Demirspor maçının ilk yarısında Murat Paluli'nin bir sakatlığı olduğunu, durumunun ise maç saati belli olacağını kaydetti.

Hatayspor, hava yolu ile İstanbul'a geçecek ve orada yarın yapacağı antrenman sonrasında kampa girecek.

Hatayspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması 30 Mayıs Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21:45'te başlayacak.

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