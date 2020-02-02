Hatay Giresun Canlı İzle| Hatayspor Giresunspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Hatayspor , TFF 1. Lig'in 20. haftasında evinde karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Hatayspor, pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor mücadelesinin hazırlıklarını yapılan son antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girdi. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra, 5'e 2 ve duran top çalışması yaptı.

Giresunspor'da Hatay maçı öncesi Numan Çürüksu şoku

Giresunspor'un yaptığı antrenmanda Numa Çürüksü sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürerken bugün yapılan idmanda şok yaşandı. Yeşil-beyazlı ekibin tecrübeli defans oyuncusu Numan Çürüksu sakatlandı. Çürüksu'nun sakatlığına ilişkin Kulüp Doktoru Ozan Erbil Alicanoğlu yaptığı açıklamada, “Takım kaptanımız Numan Çürüksu bugün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçirmiş ve yapılan MR sonucuna göre 'sağ arka adalesinde grade II strain' tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanılmış olup 3-4 hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenmektedir” dedi.

Hatayspor Giresunspor nasıl canlı izlenir?

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