Hatay Havalimanı yarın açılıyor

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Hatay Havalimanı pisti hasar görmüş, havalimanı uçuşlara kapatılmıştı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ise pisti onarmak için çalışmalara başlamıştı. Aralıksız süren çalışmalarda sona gelindi. Pistin onarılmasının ardından Hatay Havalimanı'nın 12 Şubat Pazar günü açılması hedefleniyor. Böylece afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların çevre illerdeki depremzedelere hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılması planlanıyor.

Lokman Sarıkurt

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