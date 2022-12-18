Hatay Kırıkhan'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 21.13 sıralarında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.67 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden hissedildi.

Hatay Valisi Doğan: "Kurumlarımıza olumsuz bir durum intikal etmemiştir"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin olumsuz bir durumun bildirilmediğini açıkladı.

Vali Rahmi Doğan yaptığı açıklamada, "İlimizde 21.13'de meydana gelen depremde şu ana kadar kurumlarımıza olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Tüm birimlerimizle alan taraması yapıyoruz. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.



Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz: "Ufak tefek hasarların dışında herhangi bir şey yok"

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz açıklama yaptı. Yavuz, "Şuan bize ulaşan ufak tefek hasarların dışında herhangi bir şey yok ama sizin de bildiğiniz gibi deprem çok şiddetli bir depremdi. İnşallah korktuğumuz şeyler olmaz" dedi.

Hatay Kırıkhan olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.13'de meydana gelen depremin yerin 11.67 kilometre altında olduğu bildirildi. Deprem bölgesinde vatandaşların panik yaşadığı öğrenildi. Depremin Adana, Osmaniye, Mersin ve Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre illerde hissedildiği bildirildi. Depremin ardından açıklamalarda bulunan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Sizin de bildiğiniz gibi merkezi Kırıkhan olan bir deprem meydana geldi. Şiddetli bir deprem yaşadık, kriz masamızı oluşturduk kaymakamımızla beraber. Şuan bize ulaşan ufak tefek hasarların dışında herhangi bir şey yok ama sizin de bildiğiniz gibi deprem çok şiddetli bir depremdi. İnşallah korktuğumuz şeyler olmaz. Tekraren söylüyorum herhangi bir ihtiyaçta ihbar hattını kullanabilirsiniz" dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.