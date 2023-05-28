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Hatay Kırıkhan'da fırtına ve şiddetli yağış

Hatay Kırıkhan'da fırtına ve şiddetli yağış
Hatay Kırıkhan'da fırtına ve şiddetli yağış

Deprem bölgesi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde fırtına ve yağışlı hava etkili oldu, sokaklar suyla doldu. Bir binanın çatısı ise araçların üzerine uçtu.

Hatay Kırıkhan'da fırtına ve şiddetli yağış - Tıkla İzle

Meteorolojinin uyardığı fırtına ve yağışlı hava Kırıkhan'da etkili oldu. Kuvvetli rüzgar ve fırtına sonrası şiddetini arttıran sağanak yağmur nedeniyle, kısa sürede su birikintileri oluştu. İlçe merkezine de yoğun yağışın ardından sel indi.

Araçların güçlükle seyrettiği bölgede yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi.Bir kurumun çatısı ise araçların üzerine uçtu.

İsmet Biçen

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