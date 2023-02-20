Hatay merkezli iki deprem Alanya'yı da sokağa döktü



AFAD'ın verilerine göre saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde, yaklaşık 3 dakika sonra ise Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 3 dakika arayla meydana gelen depremler, Antalya'nın Alanya ilçesinde de hissedildi. Deprem bölgesinden ilçeye gelen vatandaşlar, büyük bir korku ve panikle kendilerini sokağa attı. Depremzede bir kadın ise panikle balkondan atladığını söyledi. Otellerde kalan depremzedeler de kendilerini dışarı atarken, büyük bir korku yaşadıklarını belirttiler. Bazı vatandaşların ise evcil hayvanları ile dışarda olduğu gözlemlendi. İlçe merkezinde birçok vatandaşın sokaklara çıktığı görüldü.

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