Hatay sınırında yakalanan DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

DEAŞ'lı teröristin Suriye'den, Hatay sınır hattından Türkiye'ye geçeceği bilgisi alınması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. DEAŞ'lı terörist için ortak operasyon gerçekleştirildi. DEAŞ'lı terörist Türkiye'ye sızmak üzereyken Mehmetçik tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan teröristin İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu tespit edildi. DEAŞ'lı terörist M.M. Reyhanlı'da yapılan sorgusunun ardından Hatay Adliyesine sevk edildi.

Gökhan Aklan - Adem Karagöz





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