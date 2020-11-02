Hatay Sivas Canlı İzle| Hatayspor Sivasspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Antakya Atatürk Stadyumu'nda bu akşam saat 20.00'da oynanacak mücadelede iki takımda 3 puan peşinde olacak. Sivasspor'da sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız, resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Akyıldız, 5 futbolcunun sakat olduğunu söyleyerek tedavilerinin devam ettiğini belirtti. Akyıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sol alt adalesinde ileri seviyeli yırtık ve kanama oluşan Jorge Felix'in tedavisine başlanılmış olup, tedavinin en az 4 hafta sürmesini planlıyoruz. Sol ayak bileğinden daha önce operasyon geçiren Aaron Appindangoye'ni rehabilitasyonunda son aşamaya gelinmiştir.

Sağ dizde üst adale tendonunda ödem ve diz kapağı dış tarafta hafif kıkırdak hasarı oluşan Serhiy Rybalka'nın 1 hafta sonra takımla birlikte antrenmanlara devam etmesini planlıyoruz.

Rizespor ile ligde geçtiğimiz hafta oynanan mücadelede sakatlanan takım kaptanımız Ziya Erdal'a yapılan kontrollerde sağ üst adalesinde orta seviyeye yakın yırtık tespit edilmiştir. Ziya'nın 1 hafta sonra çalışmalara başlaması planlanmaktadır.

Sol kalçasında ileri dejeneratif değişiklikler bulunan Marcelo Goiano'nun tedavisinde 2. hafta bitilmiş olup, gerekli klinik değerlendirmelerden sonra sporcumuz takımla antrenmanlara başlayacaktır.”

Hatayspor - Sivasspor muhtemel 11'ler...

Hatayspor: Mohamedi, Popov, Yusuf, Santos, Mesut, Sackey, Traore, Gökhan, Barbosa, Selim, Diouf

Sivasspor: Samassa, Barış, Camara, Caner, Ziya, Hakan, Cofie, Fajr, Gradel, Yatabere, Kayode

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