Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun ‘Yaratıcı Şehirler Ağı'nda (UCCN) Türkiye'yi temsil eden iki şehirden biri olan Hatay'ın kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenaya taşımak üzere 4 gün boyunca İstanbul'da gerçekleşen “Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri”nde ziyaretçi rekoru kırıldı. Etkinliği 2 milyon kişi ziyaret etti. Etkinlik süresince yöresel yemeklere gösterilen ilginin şampiyonları ise 10 tonun üzerinde satılan ‘Kağıt Kebabı' ve 15 tondan fazla satılan ‘Künefe' oldu.

Eşsiz tatlarında her medeniyetin izini taşıyan Hatay'ın kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenaya taşımayı hedefleyen “Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri”, Hatay Valiliği himayesinde, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin (HESOB) koordinesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi, oda, borsalar ve kaymakamlıkların ortak katılımıyla İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

“Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri”; Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Milletvekilleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Teksöz, Hatay'da bulunan Ticaret ve Sanayi odaları ve borsaları başkanları ve Hatay ilçeleri belediye başkanları tarafından açıldı.

Açılışa İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir, eski TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, ORGE Enerji Elektrik CEO'su Nevhan Gündüz, Altınbaş Holding CEO'su Ali Altınbaş, Nexans Türkiye CEO'su Jerome Leroy da eşlik etti.

Künefe tüketimi 15 tonu geçti

“Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri”nde yöreye özgü birbirinden lezzetli kebaplar, mezeler, tatlılar ve yemekler bir aradaydı. Etkinlik süresince yöresel yemeklere gösterilen ilginin şampiyonları ise 10 tonun üzerinde satılan ‘Kağıt Kebabı' ve 15 tondan fazla satılan ‘Künefe' oldu.

“Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri”nde şehre özgü çeşitli yemekler yapılırken, Hatay Gastro Fest İstanbul 2019 kapsamı altında da Vedat Başaran, Maksut Aşkar, Murat Bozok, Arda Türkmen, Rafet İnce, Cihan Kıpçak, Deniz Temel, Mehmet Özer, Sahrap Soysal, Müge Akgün, Dilara Koçak, Ebru Erke, Gül Erçetingöz, Meliha Okur, Neslihan Yeldan, Mert Fırat, Uğur Aslan, Neşe Biber, Berrin Bal ve Jale Balcı gibi pek çok değerli şef ve ünlü ismin yer aldığı söyleşiler, gastro şovlar ziyaretçilere unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşattı. Ayrıca ziyaretçiler 4 gün boyunca workshop'lara, atölye çalışmalarına, mozaik yapımı gibi eğlenceli ve lezzetli etkinliklere katılma şansı elde etti. Etkinlikler kapsamında katılımcılar ayrıca sanal tur VR uygulaması ile Hatay'ı 3 boyutlu olarak gezebildi.

“Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri”nin ilk gününde İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda konser veren Medeniyetler Korosu, aynı gün Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Washington'da verdiği konser ile 24 saatte 3 kıtaya eşsiz müziğiyle seslenerek bir ilke de imza attı.

Vali Doğan: “Bu yıl 1 milyon daha turistin şehrimizi gezmesini bekliyoruz”

Hatay Valisi Rahmi Doğan, “Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri”ni son gününde yaptığı değerlendirmede şunları belirtti: “Hatay yüksek marka değeriyle insanların ilgisini çeken bir şehir. Bu şehir yaylasıyla, deniziyle, ovasıyla, tarihiyle, turizmiyle, kültürüyle gerçekten insanların dikkatini çekiyor ve insanlar bölgeyi ziyaret etmek istiyor. Geçtiğimiz yıl şehrimizi yabancı ve yerli 2 milyon turist gezdi. Biz turizmden çok ciddi bir pay alma iddiasındayız. Hatay yüksek marka değeriyle insanların ilgisini çeken bir şehir, ancak insanların beklentilerini karşılayabilmek de çok önemli. Bunun için var gücümüzle çalışıyor ve yeni projelere imza atıyoruz. Medeniyetler Korosu'nun Hatay'ı, Hatay'ın kültürünü, tarihini ve sosyolojik yapısını yansıtma anlamında çok ciddi bir katkısı var. Hatay Valiliği olarak ziyaretçilerimizin bu özel etkinliği görebilmeleri için her cuma günü Medeniyetler Korosu, Kültür Müdürlüğü'nde konser veriyor. Türkiye'yi temsil iki şehirden biri olan ve gastronomi denildiğinde 26 şehirden biri olan Hatay'da Gastronomi Mutfak Sanatları Merkezi projesini şekillendirdik. Hatay sadece kendi topraklarından çıkan eserlerin sergilendiği bir müzesi olan nadir şehirlerden bir tanesi. 800 metrekarelik dünyanın tek parça ve en büyük taban mozaiği şu anda Antakya'da ve Müze Otel'in müze kısmında sergileniyor. Hristiyanlar için hac yeri olarak kabul edilen ve dünyanın ilk kilisesi olma özelliği taşıyan Saint Pierre Kilisesi bölge turizmi açısından büyük bir öneme sahip ve burada sayamadığım nice zenginliğimiz var.

Hatay gibi büyük bir marka olan şehrimizi, bu yılla beraber sadece il günleri olarak düşünmedik ve işi daha profesyonel bir yere taşıdık. “Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri”, bu yıl hem turizmimizi hem yöresel ürünlerimizi hem de Hatay Gastrofest alanı gibi gastronomi gücümüzü tanıtacağımız platformlarıyla çok ciddi bir çalışma oldu. Hataylı olmayan hiçbir firmaya etkinliğimizde yer vermedik. Çünkü biz gerçekten Hatay'ı tanıtmak istiyoruz. Bu özel etkinliklerin de katkı sunacağına gönülden inanarak bu yıl 1 milyon daha turistin şehrimizi gezmelerini bekliyoruz.”