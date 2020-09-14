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Hatay Valiliğinden Afrin'deki bombalı saldırı ile ilgili açıklama

Hatay Valiliğinden Afrin'deki bombalı saldırı ile ilgili açıklama
Hatay Valiliğinden Afrin'deki bombalı saldırı ile ilgili açıklama

Hatay Valiliği, Suriye'nin Afrin ilçesinde meydana gelen bombalı saldırı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Hatay Valiliği tarafından Afrin'deki bombalı saldırı ile ilgili yapılan açıklamada, "14 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Afrin merkez Zeytindalı Kavşağı (Kavva Kavşağı) üzerinde meydana gelen ve ilk belirlemede göre bombalı araç olduğu değerlendirilen patlama neticesinde 9 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 43 sivil şahsın ise çeşitli yerlerinden yaralandığı olayla ilgili araştırma ve kimlik tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

Suriye'deki sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada ise, patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Adem Karagöz
 

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