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Hatay Valiliğinden patlama ile ilgili açıklama

Hatay Valiliğinden patlama ile ilgili açıklama
Hatay Valiliğinden patlama ile ilgili açıklama

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bomba yüklü otomobilde meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığını belirtti.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, patlamanın araçta bulunan el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı belirtilerek, “Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde saat 12.50 sıralarında seyir halindeki bir araçta meydana gelen patlamada araçta bulunan 3 Suriyeliden 2'si ölmüş, 1'i yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan meydana geldiği değerlendirilmekte olup, olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Araçta bulunan kişilerin tüm bağlantıları araştırılmaktadır” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca bütün birimlerin olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için çalışmakta olduğu, meydana gelen patlamada vatandaşların ve çevrenin zarar görmediği belirtildi.

Gökhan Aklan

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