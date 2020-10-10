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Hatay yanarken, PKK sempatizanları reklam peşine düştü

Hatay yanarken, PKK sempatizanları reklam peşine düştü
Hatay yanarken, PKK sempatizanları reklam peşine düştü

Terörle mücadele operasyonları ile sıkıştıkları yerden kıpırdayamayan terör örgütü PKK ve YPG sempatizanları, sosyal medyada Hatay yangını üzerinden reklam peşine düştü.

Hatay yanarken, PKK sempatizanları reklam peşine düştü - Tıkla İzle

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi yakınlarında dün sabah saatlerinde başlayıp, yerleşim yerleri ve İskenderun ilçesine de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yüzlerce ekip hem karadan hem de havadan yangına müdahale ederken, PKK ve YPG'li hesaplar sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmaya başladı.

Memed Drews K isimli bir hesap Türk askerlerinin bulunduğu karargahı hedef gösterirken yapılan yorumlar dehşete düşürdü. Öte yandan, 2 kişinin ormanlık bir alanda yangın çıkarıp gittiği görüntülerde sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Ahmet Seher - Adem Karagöz - Mehmet Bayrak
 

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