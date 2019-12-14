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Hatay yoğun sis altında

Hatay yoğun sis altında
Hatay yoğun sis altında

Hatay’da, sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte görüş mesafesinin 75 metrenin altına düştüğü yer yerde 30 metreye kadar düştüğü görüldü.

Hatay'ın Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde dün etkili olan sis bugün sabah saatlerinde şehir merkezi Antakya'yı da etkisi altına aldı. Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşarken, sürücüler farlarını açarak yollarına devam etti.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kentte öğleden sonra en yüksek hava sıcaklığının 12, gece ise en yüksek hava sıcaklığın 9 derece olması bekleniyor.

Şehir merkezi Antakya'nın yanı sıra Yayladağı, Altınözü, Defne ve Kırıkhan ilçelerinde de etkili olan sisin ise öğleden sonra kaybolması bekleniyor.

Mehmet Bayrak

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