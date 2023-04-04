Hatay'a 2. Gebze Çarşısı kuruluyor

Depremin yaralarının sarılması için çalışmalarını sürdüren Gebze Belediyesi, ticari hayatın yeniden canlanması için Hatay Defne'de Gebze Çarşı'nı kurmuştu. Defne'deki Gebze Çarşısı esnafıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2. Gebze Çarşısı'nın ise Hatay'ın Antakya ilçesinde kurulacağını ifade etti. Defne'nin ardından Antakya'da kurulacak Gebze Çarşısı'nın 85 ticari işletmeye ev sahipliği yapacağını duyuran Zinnur Büyükgöz, "Hatay Defne'de kurduğumuz 50 dükkandan oluşan Gebze Çarşısı'ndan Antakya'da da kuruyoruz. Çalışmalar tamamlanmak üzere. Yeni çarşımızda 85 ticari işletme olacak. Şimdiden hayırlı, bereketli olsun inşallah" dedi.

Hakan Öztürk

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