Hatay'da 1 milyon beşyüz bin dolarlık sahte para operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri JASAT ile Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Defne İlçesinde sahte ABD doları satışı yapıldığı bilgisi aldı.

Defne İlçesi Aşağıokcular Mahallesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda E.Y., H.Ç., A.U., D.Y. ve A.G. isimli şahısların sahte para satışı yaptığı tespit edildi. Şüphelilerden E.Y.'de 15 bin 500 adet 100 dolarlık sahte banknotlardan oluşan 1 milyon 550 bin ABD doları ele geçirildi.

Şüpheliler E.Y., H.Ç., A.U., D.Y. ve A.G. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gökhan Aklan

