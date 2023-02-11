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Hatay'da 11 ve 13 yaşındaki iki kız kardeş 131 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

Hatay'da 11 ve 13 yaşındaki iki kız kardeş 131 saat sonra sağ olarak kurtarıldı
Hatay'da 11 ve 13 yaşındaki iki kız kardeş 131 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

Hatay'da Emek Mahallesi’nde enkaz altında kalan 11 ve 13 yaşındaki iki kız kardeş 131 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

 

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkımlara sebep olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 6. gününde de yaraları sarabilmek için Türkiye'nin dört bir yanından afet bölgesine gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'da Emek Mahallesi'nde enkaz altında kalan 11 ve 13 yaşındaki iki kız kardeş 131 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Hakan Polat - Murat Delice
 

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