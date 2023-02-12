Hatay'da 155'inci saatte inanılmaz kurtuluş: 6 aylık hamile Hedil Batal umutları yeşertti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'dan sevindirici bir haber daha geldi. Merkez ilçe olan Antakya'da enkaz altında kalan Suriyeli 27 yaşındaki Hedil Batal isimli 6 aylık hamile kadın, Mamak Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı.
“Çok mutluyuz”
Arama kurtarma ekibinden Orhan Katıkçı, “Mamak Belediyesi ekipleri olarak çok mutluyuz. Vatandaşlarımızın desteğiyle 6 aylık hamile kardeşimizi 3 saatlik çalışmanın ardından kurtardık” diye konuştu.
Aykut Zor - Cüneyt Sevindik
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