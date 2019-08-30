Hatay'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtlusoğuksu Mahallesinde yol uygulaması yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 31 MA 4930 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan kimlik kontrolünde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 8'i Iraklı olmak üzere toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadelerin alınan göçmenler daha sonra Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Olayla ilgili yabancı uyruklu 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsmet Biçen