Hatay'da 187 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Apaydın ile Varışlı mahallelerinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri, 187 kaçak göçmen ile organizatör oldukları öne sürülen A.M.A, M.Y. ile A.Y.'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.M.A tutuklandı, M.Y. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı yollardan yurda giren 187 yabancı uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Alican Gümüş

