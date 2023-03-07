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Hatay'da 2 can kurtardı, patlamada hayatını kaybetti

Hatay'da 2 can kurtardı, patlamada hayatını kaybetti
Hatay'da 2 can kurtardı, patlamada hayatını kaybetti

Mardin’den Hatay’a AFAD gönüllüsü olarak giden Kamuran Kara, meydana gelen bir patlamada hayatını kaybetti.

Hatay'da 2 can kurtardı, patlamada hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan Kamuran Kara, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'a AFAD gönüllüsü olarak gitti. Hatay'da 2 çocuğu enkaz altından kurtaran Kara, meydana gelen bir patlamada ağır yaralandı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana'da hastaneye kaldırılan Kara, ardından İstanbul'a nakledildi. Kara, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kara'nın cenazesi İstanbul'dan memleketi Nusaybin'e getirilip defnedildi. Cenaze defnedilirken Kara'nın vasiyetini yerine getirmek isteyen akrabası, Kara'nın takım elbisesinin de yanında gömülmesini istedi. Çevrede bulunan vatandaşların ve akrabaların tepkisi üzerine takım elbise ile gömülmedi.

"O gelmeyi reddetti"

Kamuran Kara'nın amcası Veysi Kara, Hatay'dan geri dönmesini istediklerinde geri gelmeyeceğini söylediğini belirterek, "Gönüllü olarak deprem bölgesine gitmişti, Hatay'da bulunuyordu. Biz ona gelmesini söyledik ancak o gelmeyi reddetti, geri gelmedi. Ardından telefonla irtibatı kesildi. Bize İstanbul'dan haber geldi, 'Cenazeniz burada bulunuyor' dediler. Biz cenazenin başına gittiğimizde bütün vücudu yanmıştı, hiçbir şekilde tanınacak halde değildi. Öncelikle Adana Devlet Hastanesine götürdüler, ardından İstanbul'a gitti. İstanbul'da vefat edince bize ulaşıyorlar. Cenazemizi Adli Tıptan alabileceğimizi söylediler. Gittiğimizde tanınmayacak haldeydi. Biz ilk gittiğimizde teşhis edemedik. İkinci gün gittiğimde teşhis edebildim. Bana çelişkili konuştuğum için cenazemin verilmeyeceği söylendi. Ardından test yapıldı ve cenazemizi aldık, buraya getirdik" dedi.

Mustafa Kurtulan - Rıdvan Aslan

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