Hatay'da 202. saatte enkaz altından sağ olarak çıkartıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkez üssü olan depremin 9'uncu gününde sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Hatay merkez Burçak Apartmanı enkazında yaşam belirtisi alan kurtarma ekipleri, enkaz altında çalışma yaptı. Depremden 202 saat sonra enkaz altından 40 yaşlarındaki Suriye uyruklu Dima Dabul sağ olarak çıkartıldı. Depremzede kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

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