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Hatay'da 205 saat sonra hayata dönüş

Hatay'da 205 saat sonra hayata dönüş
Hatay'da 205 saat sonra hayata dönüş

Depremin vurduğu Hatay’da bir kişi daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı. 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından Hatay Antakya’da yapılan çalışmalar sonucu Cebrail Mahallesi’ndeki bir binanın enkazından çıkarılan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da 205 saat sonra hayata dönüş - Tıkla İzle

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay olmak üzere 10 ili etkileyen depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay Antakya'da akşam saatlerinde bir binanın enkazında termal kamera ile yapılan ölçümde vücut ısısına rastlayan ekipler kurtarma çalışması yaptı. Yapılan çalışma sonucu 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından 77 yaşındaki Bedriye Uslu isimli kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Antakya'da ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Murat Delice - Hakan Polat

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