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Hatay'da 22 yıllık eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı

Hatay'da 22 yıllık eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı
Hatay'da 22 yıllık eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı

Hatay’da 22 yıldır eşine şiddet uyguladığı iddia edilen koca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

22 yıllık 1998 yılında Hüseyin B. ile dünya evine giren 39 yaşındaki Hatice B. iddiasına göre evliliğinin ilk yıllarından bu yana şiddet görmeye başladı. Hatice B., Kurban bayramı öncesinde kendisini ve üniversite öğrencisi kızını öldüresiye döven kocası hakkında polis ve jandarmaya başvurarak kocasından şikayetçi oldu. 28 Temmuz 2020 tarihinde gece saatlerinde yeniden kocası tarafından şiddete uğrayan Hatice B, hastanedeki tedavisinin ardından koruma altına alındı.

Şiddet yanlısı koca Hüseyin B. hakkında çıkartılan yakalama karanın ardından gözaltına alındı. Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen koca Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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