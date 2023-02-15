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Hatay'da 228. saatte 2 kişi sağ kurtarıldı

Hatay'da 228. saatte 2 kişi sağ kurtarıldı
Hatay'da 228. saatte 2 kişi sağ kurtarıldı

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin 10. gününde Hatay’da 228. saat sonra Aynur İstanbul ve kızı Ela, İstanbul Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince sağ olarak çıkarıldı.

Hatay’da 228. saatte 2 kişi sağ kurtarıldı - Tıkla İzle

Cebrail Mahallesi'nde bulunan enkazda çalışma yapan JAK ve TTK ekipleri çalıştıkları enkazdan ses gelince çalışmalarına hız verdi. Enkazın altına yönelen ekipler, Aynur İstanbul ve kızı Ela İstanbul'un hayatta olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonrası anne ve kızı ekipler tarafından enkazdan çıkarıldı. Anne kızın dışarıya çıktığı anlarda etraftan mutluluk çığlıkları yükseldi.

Mesut Güleç

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