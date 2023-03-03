Hatay'da 24 gündür kayıp oğlunu arıyor

Hatay'da yaşayan Meryem Yıldız, Çağdaş, Derin ve Yoldaş isimli çocuklarını depremden önce ayrıldığı eşinin evine bıraktı. Depreme burada yakalanan çocuklar, yıkılan evin enkazı altında kaldı. Yoldaş ilk anda enkazdan çıkmayı başarırken, Derin ise depremin 3. günü arama kurtarma ekipleri tarafından yıkıntıların arasından sağ salim çıkartıldı. Ancak 7 yaşındaki Çağdaş'a bir türlü ulaşılamadı. 24 gündür kayıp çocuğunu arayan anne Meryem Yıldız, yaşadıklarını anlattı.

“Gitmediğim yer kalmadı, ama yılmayacağım”

Çocuklarının babasının Defne'ye bağlı Sümerler Mahallesinde Cem Apartmanı'nda oturduğunu ve deprem anında çocukların babasının evinde olduğunu belirten Meryem Yıldız, kaldıkları apartmanın yerle bir olduğunu ve kızının, büyük oğlunun ve eşinin oradan sağ olarak çıkarıldığını fakat diğer oğlundan ne canlı ne de cansız haber alınamadığını dile getirdi.

Meryem Yıldız, “Bütün hastaneleri gezdim, tüm şehirlere gitti fakat bir bilgi alamadım. Aile ve Sağlık Bakanlığına da gittim. Oradan da bir şey çıkmadı. Gazetelere fotoğraflarını bastırıp verdim. Gitmediğim yer kalmadı ama yılmadım, yılmayacağım da ondan bir haber alana kadar” dedi.

Deprem anında büyük oğlunu eski eşinin çıkarttığını söyleyen Meryem Yıldız, “Kızımla diğer kayıp oğlumu onun hanımı çıkartmaya çalışmış. Hanımının üstüne bir şey düşüyor ve orada ölü bulunuyor. Ama ne yazık ki oğlumdan hiçbir iz yok” dedi.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra Derin'e bir aile sahip çıkmış

Enkaz altında kalan kızını depremden 3 gün sonra bulabildiğini söyleyen Yıldız, “Derin'i AFAD ekibinden Serdar bey eşi ve öğrencileri buldu. Onlar hastaneye götürmüşler. Ondan sonra da başka bir aile Derin'e iki gün evinde bakmış. Sonrasında da bana teslim edildi. Adana Hastanesi'ne götürdük. Orada 8-9 gün kaldık. Tedavisini yaptılar orada" ifadelerini kullandı.

“Artık kime inanacağımı hiç bilmiyorum”

Çevrede bulunan görgü tanıklarından bazıları, Kayıp Çağdaş'ın enkazdan sağ olarak çıkarıldığını bazılarının ise ölü olarak çıkarıldığını söylediğini belirten anne Meryem Yıldız, “Artık kime inanacağımı hiç bilmiyorum. Umarım, tek dileğim sağdır. Başka hiçbir şey istemiyorum. Babası ise Çağdaş'ı hiçbir şekilde görmediğini, sadece hanımının kucağında gördüğünü söylüyor” şeklinde konuştu.

Son sözleri ‘anne ben seni çok özledim' oldu

Depremden önce en son Cuma günü birlikte olduklarını dile getiren Yıldız, babasının yanlarında olmasının sebebinin görüş zamanı olduğunu ve Pazartesi geri döneceklerini fakat nasip olmadığını dile getirdi. Kayıp çocuğu ile birlikte son konuşmalarını anlatan Meryem Yıldız; “'Anne ben seni çok özledim, ne zaman gelip bizi alacaksın' dedi. Ondan sonra zaten görüşemedim. Hiç umudumu kaybetmedim. İnşallah umudum boşa çıkmaz. Oğlum bana sağ salim geri gelir” dedi.

Derin deprem anından sonra abisi Çağdaş'ı hiç görmemiş

Enkaz altından üç gün sonra kurtarılan Küçük Derin ise o deprem anına ait annesinin yönelttiği sorulara karşılık, kardeşleri ile birlikte babasının evinde olduğunu, yataktan kendileri kalktıktan sonra dışarıya çıktıklarını söyledi. Kayıp kardeşinin kucakta olduğunu kendisinin ise ablasının elini tuttuğunu söyleyen Derin, kaçmaya başladıkları anda deprem olduğunu ve ondan itibaren abisi Çağdaş'ı göremediğini belirtti. Enkaz altında kaldıktan günler sonra ise arama-kurtarma ekibinde olan amcalarının kendisini kurtardığını söyledi.

Senat Destanoğlu - Murat Horoz

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.