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Hatay'da 3 gündür haber alınamayan genç ölü bulundu

Hatay'da 3 gündür haber alınamayan genç ölü bulundu
Hatay'da 3 gündür haber alınamayan genç ölü bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesinde 3 gündür haber alınamayan genç elektrik çarpması sonucu ormanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 3 gün önce sabah saatlerinde hurda toplamak için evden ayrılan Engin Seyyar (31) eve dönmedi. Seyyar'dan tüm aramalarına rağmen haber alamayan yakınları yetkililerden yardım istedi.

Jandarma, polis ve AFAD ekipleri, Seyyar'ın son görüldüğü bölgelerde arama çalışması başlattı. Engin Seyyar'ın annesi Yasemin Seyyar, oğlunun sabah saat 09.00 sıralarında evden çıktığını, bir daha dönmediğini ve hayatından endişe ettiğini söyledi.

Seyyar, AFAD ve Jandarma Ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları sonucunda, ormanlık alanda ölü bulundu. Şahsın elektrik çarpması sonucu vefat ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Onur Akbulut - İsmet Biçen
 

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