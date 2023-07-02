Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen çiftte depremde en büyük hasarı gören Hatay'da bugün yine deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Defne'de saat 13.15 sıralarında yerin 7 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi kimi vatandaşlar hissederken kimi vatandaşlar ise hissetmedi. Depremi hissedenler kısa süreli panik yaşasa da gündelik işlerine devam etti.

Veysel Korkmaz

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