Hatay'da 47 kilogram esrar ele geçirildi

Olay, Antakya-Reyhanlı karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde, narkotik köpeği yardımıyla arama yapıldı. Aracın içerisinde bulunan siyah poşette 231 paket halinde 47 kilo 500 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi.

Hatay'dan Mersin'e uyuşturucu sevkiyatı yapmayı planladığı öğrenilen Y.E.A. isimli yabancı uyruklu şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mehmet Bayrak

