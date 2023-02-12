İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da 55 yaşındaki Malik amca 156 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hatay'da 55 yaşındaki Malik amca 156 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Hatay'da 55 yaşındaki Malik amca 156 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hatay'da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 55 yaşındaki Malik amca, 156 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Antakya ilçesinde bulunan apartmanda yaşayan Malik amca, 4 saatlik kurtarma çalışmasının ardından jandarma, Kayseri 1. Komando Tugayı ve Çin'den gelen arama ve kurtarma ekipleri tarafından depremden 156 saat sonra kurtarıldı.

Ekipler, yerle bir olan 6 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Malik amca, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Öte yandan arama kurtarma ekiplerinin, çalışmaları sırasında bir evin enkazında gördüğü Kur'an-ı Kerime hassasiyeti kameralara yansıdı.

Ahmet Berke Erdal - Ahmet Arslan
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.