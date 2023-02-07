Hatay'da 6 yaşındaki küçük Eymen enkazdan 37 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

Merkez üssü Kahraman olan ve 10 ili etkileyen depremin en çok sarstığı illerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde İstanbul'un Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekipleri göreve başladı. Ekipler, saat 17.50 sıralarında Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen'i sağ olarak kurtardı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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