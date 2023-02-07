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Hatay'da 6 yaşındaki küçük Eymen enkazdan 37 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

Hatay'da 6 yaşındaki küçük Eymen enkazdan 37 saat sonra sağ olarak kurtarıldı
Hatay'da 6 yaşındaki küçük Eymen enkazdan 37 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

Hatay’da enkaz altında kalan 6 yaşındaki küçük Eymen'i ekipler enkazdan 37 saat sonra sağ olarak kurtardı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Hatay’da 6 yaşındaki küçük Eymen enkazdan 37 saat sonra sağ olarak kurtarıldı - Tıkla İzle

Merkez üssü Kahraman olan ve 10 ili etkileyen depremin en çok sarstığı illerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde İstanbul'un Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekipleri göreve başladı. Ekipler, saat 17.50 sıralarında Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen'i sağ olarak kurtardı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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