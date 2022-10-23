Hatay'da 6. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali coşkusu devam ediyor



Altınözü ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin bu yıl 6.'sını düzenlediği Zeytin ve Zeytinyağı Festivali coşkuyla sürüyor. Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, ilçede 7 milyon zeytin ağacı olduğunu ifade ederek, ”İlçeden çıkan zeytin ve zeytinyağının tanıtımını yaparak, hakkettiği yere gelmesini hedefliyoruz. Festivalde gençler, çocuklar, vatandaşlar eğleniyor ancak bizim 6 yıldır üzerinde durduğumuz konu; bu coğrafyadan çıkan kaliteli ürün olduğunu herkes duysun ve bilsin istiyoruz” dedi.

Festivale yurt dışında yaşayan Altınözlü iş adamları da katkı sağladı. Festivale sponsor olan Cemil Kasapoğlu, amaçlarının Altınözü'nü, zeytini tanıtmak olduğunu belirterek, ”İtalya nasıl ki makarna ile anılıyorsa, Altınözü de zeytinle anılsın istiyoruz. Ve bunu en kısa sürede yerine getirebileceğimizi düşünüyorum. Biz kısa zamanda çok yol aldık. Amacımız burada sadece insanlarımızla sanatçıları bir araya getirmek değil elbette, bizim amacımız tüm insanları burada buluşturmak ve bunu da başardığımıza inanıyorum” dedi.

Festivalde ünlü sanatçılar sahne alırken, çeşitli yarışmalar da düzenlendi.

Adem Karagöz



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