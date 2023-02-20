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Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

Hatay merkezli iki deprem meydana geldi. Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ'da 5.8'lik bir deprem meydana geldi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem - Tıkla İzle

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 20.04'te merkez üssü Hatay Defne olan 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 16,74 kilometre olarak belirlendi. Deprem şiddetli şekilde hissedilirken, vatandaşlar paniğe kapıldı.

6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5,8'lik depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi. 
 

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