Hatay'da 7 araç birbirine girdi, cip otomobilin üzerine kaldı

Kaza, Antakya Çevreyolu Ekincioğlu kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kavşakta dikkatsizlik sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 araç birbirine girdi,1 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde bir cipin başka bir otomobilin üzerinde durması ise dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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