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Hatay'da 7 araç birbirine girdi, cip otomobilin üzerine kaldı

Hatay'da 7 araç birbirine girdi, cip otomobilin üzerine kaldı
Hatay'da 7 araç birbirine girdi, cip otomobilin üzerine kaldı

Hatay’da meydana gelen trafik kazasından 7 araç birbirine girdi. Kazada bir cipin otomobilin üzerinde durması görenleri hayrete düşürdü.

Hatay'da 7 araç birbirine girdi, cip otomobilin üzerine kaldı - Tıkla İzle

Kaza, Antakya Çevreyolu Ekincioğlu kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kavşakta dikkatsizlik sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 araç birbirine girdi,1 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde bir cipin başka bir otomobilin üzerinde durması ise dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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