Hatay'da 89 saat sonra bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da deprem sonrası Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin Cebrail Mahallesi Cengiz Han Caddesi No 16'da bulunan bina enkazındaki çalışmalarında 45 yaşlarındaki İbrahim isimli bir kişiye canlı ulaşıldı. Yapılan çalışmaların ardından sedyeye alınan depremzede enkazdan çıkartıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri enkazlardan şu ana kadar 157 kişiyi enkazdan canlı çıkardı.

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