Hatay'da afetzede çocuklar dünya barışı için güvercin uçurdu

Arnavutköy Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda da deprem bölgesindeki yaraları sarmak için çalışmalarına sürdürüyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çalışmalarına devam eden Arnavutköy Belediyesi, depremzede vatandaşları Ramazan Bayramı'nda da yalnız bırakmadı. Kırıkhan'da Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunun bir arada yaşandığı çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kırıkhan'ı sık sık ziyaret eden Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da çifte bayramda afetzede vatandaşları ziyaret etti. Arnavutköy Belediyesi tarafından kurulan konteyner kentte vatandaşları ziyaret eden Başkan Baltacı, depremzede aileler ile bayramlaşarak dertlerini dinledi. Arnavutköy Belediyesi tarafından Kırıkhan'da hem Ramazan Bayramı hem de 23 Nisan için bir takım çocuk etkinlikleri düzenlendi. Başkan Baltacı ve bazı sivil inisiyatifler depremzedelere dondurma ikramında bulundu. Çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtılırken afetzede çocuklar dünya barışı için güvercin uçurdu.

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