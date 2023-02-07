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Hatay'da ambulansların biri geliyor biri gidiyor

Hatay'da ambulansların biri geliyor biri gidiyor
Hatay'da ambulansların biri geliyor biri gidiyor

Depremin vurduğu Hatay'a her dakika onlarca ambulans giriş çıkış yaparken, yollarda yardım tırlarından oluşan uzun kuyruklar oluştu.

Hatay'da ambulansların biri geliyor biri gidiyor - Tıkla İzle

Meydana gelen iki depremde en çok yıkıma uğrayan bölgelerden olan Hatay'da ülkenin birçok bölgesinden gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları yoğun şekilde sürerken, yardım tırları da bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Enkaz altından çıkarılan yaralıların hastanelere nakli için bölgeye gönderilen ambulanslar her dakika başı kente giriş çıkış yaparken, yardım tırlarının yoğunluğu nedeniyle İskenderun-Adana yolundaki trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Ahmet Seher

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